Фальсификат икры стал лидером антирейтинга подделок, – Сидоренко

Эксперт по качеству пищевых продуктов Елена Сидоренко в программе The Guest на телеканале OBOZREVATEL поделилась советами по предпраздничным закупкам продуктов. По ее словам, лидером по фальсификации стала красная икра. Часто под видом икры продают откровенную подделку.

Сидоренко также посоветовала обращать внимание на маркировку продуктов. В частности, колбасы с отметкой "ММО" лучше не покупать. От сладостей, содержащих консерванты Е129, Е124, Е110, Е171, следует отказаться.