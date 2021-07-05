Телеграмм-бот от МИД, у Зеленского новый пресс-секретарь, Токио-2020, – некоторые из тем в обзоре новостей от Вячеслава Буткалюка
Подробнее узнаете о следующем:
за июль-август можем получить больше 13 млн доз вакцины против COVID-19, – глава Минздрава Ляшко;
в Украине начал действовать телеграмм-бот, который использует информацию с сайта Министерства иностранных дел Украины;
главы украинской и греческой дипломатии Дмитрий Кулеба и Никос Дендиас обсудят интеграцию Украины в ЕС и вступление в НАТО;
на этой неделе ожидаем назначение нового пресс-секретаря Владимира Зеленского, которым вероятно станет журналист Сергей Никифоров.
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