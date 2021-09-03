Тарифы на газ и тепло могут вырасти – "Киевтеплоэнерго"

Тарифы на тепло и горячую воду для жителей столицы уже этой осенью могут вырасти на 40%. Причиной тому – высокая стоимость газа. Об этом говорится в заявлении коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго". Там заявили, что единственный выход сдерживания тарифов является газ украинской добычи по справедливой цене.

Для этого требуют обеспечить возможность теплопоставщикам заключать прямые сделки купли-продажи газа с акционерным обществом "Укргаздобыча", то есть без коммерческих посредников.

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" судится с "Укргаздобыча" с требованием заключить прямой договор купли-продажи украинского газа. 2 сентября, под зданием Хозяйственного суда столицы, где должно было пройти заседание, состоялся митинг профсоюза "Киевтеплоэнерго".

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