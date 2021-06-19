Таиланд в течении 120 дней откроется для туристов, а во Франции разрешили не носить маски на открытом воздухе – коронавирусные хроники

Отныне во Франции можно не носить защитную маску на улице, а отменить комендантский час в стране планируют с 21 июня. В американском штате Нью-Йорк уже привили 70% взрослых. С 20 июня Япония отменит чрезвычайное положение, а в течение 120 дней Таиланд откроют для туристов.

Подробнее об этих международных коронавирусных новостях – в материале наших корреспондентов.