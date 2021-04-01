В Надворную на Прикарпатье стянули силовиков

Марина Лисничук Видео 07:38, 1.04.2021 Обновлено: 07:49, 1.04.2021

В Надворной на Ивано-Франковщине, где в 87-м округе четвертые сутки не могли подсчитать результаты промежуточных выборов депутатов в Раду, стянули силовиков СБУ. Вскоре Центральная избирательная комиссия продолжила обработку протоколов. Детальнее читайте по ссылке.

Источник видео: Telegram-канал "Типова Надвірна"

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