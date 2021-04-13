Сын Жириновского ввязался в драку в аэропорту

Дарья Дурова Видео 21:49, 13.04.2021 Обновлено: 21:50, 13.04.2021

В Москве в аэропорту "Внуково" произошла драка между Олегом Эйдельштейном, внебрачным сыном лидера российской партии ЛДПР Владимира Жириновского, и Зелимханом Битаровым, сыном экс-главы Северной Осетии Вячеслава Битарова.

Источник видео – Telegram-канал Baza.

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