В США задержали подозреваемого в стрельбе в школе

София Закревская Видео 00:03, 13.04.2021
Комментировать
Видео

Смотрите также

Пионтковский заявил о готовности США к тотальной экономической войне против России

Россия подавится Украиной

В России пенсионеры возле мусорки устроили драку за просроченную еду

Стало известно имя воина, погибшего под прицельным огнем на Донбассе. Фото Героя

Эрдоган занял проукраинскую позицию в период обострения ситуации на Донбассе