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Спасенные мариупольцы, уничтоженные Рапторы, нефтяном эмбарго – быть, темы дневника войны от новостной редакции Obozrevatel TV

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Смотрите в выпуске:

  • в Запорожье уже прибывают спасенные из Мариуполя женщины, дети и пожилые люди;

  • на Харьковщине в результате работы украинских артиллеристов уничтожены 2 танка;

  • на Донецком направлении за сутки ВСУ отразили 10 атак российского войска;

  • оккупанты оставили Луганщину без света и воды;

  • у острова Змеиный уничтожены русские катера типа "Раптор";

  • Европейский Союз до конца года откажется от российской нефти – Олаф Шольц;

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