Спасенные мариупольцы, уничтоженные Рапторы, нефтяном эмбарго – быть, темы дневника войны от новостной редакции Obozrevatel TV
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в Запорожье уже прибывают спасенные из Мариуполя женщины, дети и пожилые люди;
на Харьковщине в результате работы украинских артиллеристов уничтожены 2 танка;
на Донецком направлении за сутки ВСУ отразили 10 атак российского войска;
оккупанты оставили Луганщину без света и воды;
у острова Змеиный уничтожены русские катера типа "Раптор";
Европейский Союз до конца года откажется от российской нефти – Олаф Шольц;