Состояние столичных улиц после зимы

Obozrevatel Видео 11:43, 25.03.2021 Обновлено: 12:19, 25.03.2021

В 2021 году столичные власти планируют капитально отремонтировать улицы не только в центре города, но и в спальных районах. В КГГА обещают закончить ремонт проспекта Степана Бандеры, улицы Борщаговской, а также реконструировать улицу Андреевскую на Подоле.

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