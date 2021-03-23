Вспоминаем 2013 год: Киев накрыли сильные снегопады

Андрей Жигайло Видео 20:15, 23.03.2021

Погода в Киеве резко ухудшилась 23 марта. В городе шел снег, на некоторых улицах образовались пробки. Подробности смотрите здесь.

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