Служба геологии на чеку, цифровая грамотность, деньги за коммуналку - тезисы основных новостей выпуска

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В обзоре смотрите:

  • Государственная служба геологии и недр проводит внеплановые мероприятия государственного контроля, по поручению Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Цель - усиление борьбы с незаконной добычей полезных ископаемых;

  • Представителей телеканалов НАШ, 112 и NewsOne вызывает Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания;

  • Каждый школьный учитель может оценить собственный уровень цифровой грамотности и усовершенствовать цифровые навыки с помощью портала Дія.Цифрова освіта;

  • Кабмин ввел новый порядок перерасчета стоимости коммунальных услуг, если их не предоставляют или предоставляют, но не в тех объемах либо не соответствующего качества.

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