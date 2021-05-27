Служба геологии на чеку, цифровая грамотность, деньги за коммуналку - тезисы основных новостей выпуска
В обзоре смотрите:
Государственная служба геологии и недр проводит внеплановые мероприятия государственного контроля, по поручению Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Цель - усиление борьбы с незаконной добычей полезных ископаемых;
Представителей телеканалов НАШ, 112 и NewsOne вызывает Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания;
Каждый школьный учитель может оценить собственный уровень цифровой грамотности и усовершенствовать цифровые навыки с помощью портала Дія.Цифрова освіта;
Кабмин ввел новый порядок перерасчета стоимости коммунальных услуг, если их не предоставляют или предоставляют, но не в тех объемах либо не соответствующего качества.