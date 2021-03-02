Слово Трампа, роспуск парламента в Молдове и самый кровавый день в Мьянме - дайджест международных событий

Политическая карьера еще не закончена. 45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп впервые выступил публично после инаугурации Джо Байдена.\nО чем говорил - расскажут журналисты OBOZREVATEL в международном обзоре. Политическая карьера еще не закончена. 45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп впервые выступил публично после инаугурации Джо Байдена.\nО чем говорил - расскажут журналисты OBOZREVATEL в международном обзоре. Политическая карьера еще не закончена. 45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп впервые выступил публично после инаугурации Джо Байдена. О чем говорил - расскажут журналисты OBOZREVATEL в международном обзоре. OBOZREVATEL