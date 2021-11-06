Скриптонит & Райда Vs Zivert, премьера клипа и живое выступление певицы и блогера Анны Тринчер в ShowOboz TOP-10
Ведущие ShowOboz TOP-10, Andreas и Ирина Гордиенко, знают, какие клипы и песни стали лучшими на прошлой неделе по версии TopHit.UA!
Звездная гостья - певица, звезда сериала "Школа", блогер Анна Тринчер рассказала о жизни в TikTok House и скандальных новостях, презентовала клип и выступила вживую в студии!
В перечне лучших клипов и песен недели:
10. KALUSH FEAT. JERRY HEIL – ХВИЛІ
9. HAMMALI & NAVAI - ПТИЧКА
8. СКРИПТОНИТ & РАЙДА - BABY MAMA
7. ЮЛІЯ ДУМАНСЬКА - Я БИ ЧЕКАЛА
6. ZIVERT – CRY
5. ХАБИБ - ЯГОДА МАЛИНКА
4. LOBODA – AMERICANO
Видео дня
3. GALIBRI & MAVIK - ФЕДЕРИКО ФЕЛЛИНИ
2. MINELLI – RAMPAMPAM
1. WELLBOY - ГУСИ