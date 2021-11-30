Штраф за отказ вакцинироваться в Австрии, Польша запретила полеты в 7 африканских стран, повторная вакцинация в Великобритании и призыв к бустерной дозе в США – коронавирусные хроники

Американский лидер Джо Байден призвал мир не паниковать по поводу нового коронавирусного штамма. Говорит, лучше успокоиться, соблюдать противоэпидемические правила и, главное, идти в центры прививок и вакцинироваться от коронавируса.

Ну а о том, как другие страны мира пытаются преодолевать "Омикрон" – расскажут наши журналисты дальше.