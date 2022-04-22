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Шольцу грозит отставка, готовятся прямые переговоры Зеленского с Путиным, Испания выразила свою поддержку, – темы дневника войны от Вячеслава Буткалюка

Obozrevatel
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Шольцу грозит отставка, готовятся прямые переговоры Зеленского с Путиным, Испания выразила свою поддержку, – темы дневника войны от Вячеслава Буткалюка

Видео под описанием:

  • российская террористическая армия на сегодняшний день потеряла убитыми 21-ю тысячу военных;

  • пять человек ранены на Харьковщине в результате вражеских обстрелов;

  • Взрывной волной выбиты окна в четырех вагонах поезда Запорожье-Львов ;

  • в Черном море россияне проводят поисковые работы на месте затопленной "москвы" ;

  • в Броварах полностью восстановлено электро- и водоснабжение;

  • диктатор кремля путин приказал заблокировать промышленную зону Мариуполя;

  • Украина имеет поддержку, солидарность и приверженность Испании;

  • в Германии растет недовольство позицией канцлера Олафа Шольца;

  • Война России против Украины может завершиться прямыми переговорами Зеленского с Путиным.