Владимир Зеленский встретился с Майклом Макколом

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с делегацией Палаты представителей Конгресса США и Майклом Макколом.

"Мы ценим все шаги, которые были поддержаны Президентом США и Конгрессом. Благодарны за пакеты помощи нашей армии, наших военных на поле боя и, конечно, за финансовую поддержку для преодоления всех вызовов, возникших в результате российской агрессии. Благодарю американских конгрессменов за поддержку Украины и понимание важности усиления помощи для достижения нами победы над агрессором", – заявил президент.