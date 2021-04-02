К границе Украины приблизились российские вертолеты

Виктория Довгань Видео 12:29, 2.04.2021 Обновлено: 12:30, 2.04.2021

В четверг, 1 апреля, российские вертолеты снова заметили в небе возле границы с Украиной. Они летели в сторону Донбасса.

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