В Ростовскую область стянули тяжелую военную технику

Виктория Довгань Видео 12:38, 31.03.2021 Обновлено: 12:38, 31.03.2021

Россия стягивает к границе с Украиной тяжелое вооружение. Об этом свидетельствуют соответствующие кадры с местных железнодорожных станций.

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