Реестр олигархов, глобальные соглашения в Глазго и статус продаж украинских земель – темы краткого обзора новостей

Смотрите в выпуске:

– глава парламента Руслан Стефанчук подписал законопроект №5599 "Об олигархах";

– в Украине пытаются детенизировать рынок труда и наказать за деньги в конвертах;

– 40 стран-участниц климатического саммита в Глазго отказались от использования угля для производства;

– в министерстве аграрной политики и продовольствия Украины посчитали, сколько сельхозземли продали с момента открытия рынка.