Реестр олигархов, глобальные соглашения в Глазго и статус продаж украинских земель – темы краткого обзора новостей
Смотрите в выпуске:
– глава парламента Руслан Стефанчук подписал законопроект №5599 "Об олигархах";
– в Украине пытаются детенизировать рынок труда и наказать за деньги в конвертах;
– 40 стран-участниц климатического саммита в Глазго отказались от использования угля для производства;
– в министерстве аграрной политики и продовольствия Украины посчитали, сколько сельхозземли продали с момента открытия рынка.