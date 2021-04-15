Найденного на Киевщине Богдана Униченко осмотрели врачи

София Закревская Видео 18:58, 15.04.2021 Обновлено: 19:08, 15.04.2021

2-летнего Богдана Униченко, который ранее пропал под Киевом и был найден в лесополосе, осмотрели врачи. Подробнее об истории с поисками мальчика читайте по ссылке.

Комментировать
Видео

Смотрите также

В Харькове возле академии, где доцент оправдала войну РФ на Донбассе, устроили пикет: руководство отреагировало

Как флавоноиды влияют на коронавирус SARS-CoV-2: зарубежные исследования

Украина может восстановить ядерный статус, если не вступит в НАТО, – посол в Германии

В Англии похвалили Зинченко за игру в четвертьфинале ЛЧ против "Боруссии" Д

Климкин о возвращении ядерного статуса Украины: кто нас возьмет в НАТО?