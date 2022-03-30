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Рашисты бьют по пищевым составам, женщин учат стрелять, Британия – гарант Украины - темы дневника войны от Obozrevatel TV
общие потери врага;
Рашисты попали снарядом по составам с продуктами питания в Киевской области;
под обстрелы попали и промышленные объекты Хмельницкой области;
в Донецкой области российские оккупанты нанесли авиаудары;
спасатели в Николаеве разбирают завалы облгосадминистрации;
в Ивано-Франковске с понедельника женщин будут учить стрелять;
Ровенщина приняла почти 35 тысяч переселенцев;
Великобритания в ООН заявила о готовности стать гарантом безопасности Украины.