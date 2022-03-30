Рашисты бьют по пищевым составам, женщин учат стрелять, Британия – гарант Украины - темы дневника войны от Obozrevatel TV

 Вячеслав Буткалюк
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Рашисты бьют по пищевым составам, женщин учат стрелять, Британия – гарант Украины - темы дневника войны от Obozrevatel TV

Смотрите в выпуске :

  • общие потери врага;

  • Рашисты попали снарядом по составам с продуктами питания в Киевской области;

  • под обстрелы попали и промышленные объекты Хмельницкой области;

  • в Донецкой области российские оккупанты нанесли авиаудары;

  • спасатели в Николаеве разбирают завалы облгосадминистрации;

  • в Ивано-Франковске с понедельника женщин будут учить стрелять;

  • Ровенщина приняла почти 35 тысяч переселенцев;

  • Великобритания в ООН заявила о готовности стать гарантом безопасности Украины.

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