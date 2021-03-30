Рахманин в Раде призвал к решительным действиям из-за обострения ситуации на Донбассе

Марина Погорилко Видео 16:18, 30.03.2021 Обновлено: 16:30, 30.03.2021
Комментировать
Видео

Смотрите также

Украинцы могут получить вакцину от коронавируса вне очереди: названы условия

Разрешения на прогулку и с тестом в магазин: в Европе усилили карантин так, что украинцам и не снилось

В Украине через день после смерти "киборга" ДАП от коронавируса умерла его жена

Хомчак рассказал, как российские снайперы расстреляли в спины воинов ВСУ под Шумами

Фьюри – Джошуа: букмекеры назвали фаворита супербоя