Во время протеста в Англии полицейским поломали руки и ребра

Карина Бондаренко Видео 11:26, 22.03.2021 Обновлено: 16:57, 22.03.2021

В Великобритании в Бристоле 21 марта прошел многотысячный протест против закона о полиции и преступности, который перерос в потасовки с полицией.

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