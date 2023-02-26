На войне в Украине раскрывается все больше и больше преступлений власти государства-террориста России. В том числе и по отношению к своим же гражданам. Командование ВС РФ отправляет оккупантов на фронт без самых элементарных вещей.

Это подтвердилось в очередном перехваченном разговоре военного страны-агрессора с супругой. Жена оккупанта возмутилась, что им приходится собирать деньги на амуницию военным. Перехват опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины