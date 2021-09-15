Проект Госбюджета-2022 в ВРУ, "Большую стройку" дополнительно профинансируют, действие "зеленых" COVID-сертификатов продлили – основные темы краткого обзора новостей от Вячеслава Буткалюка

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Смотрите в выпуске:

  • Кабинет министров Украины направил в Верховную Раду проект Госбюджета на 2022 год;

  • Правительство обратилось к депутатам, чтобы согласовать изменения в Госбюджете текущего года;

  • Действие "зеленых" COVID-сертификатов продлили до 365 дней;

  • Минцифры открывает первый центр Дія.Бизнес на западе Украины.

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