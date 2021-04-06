Президент Литвы заявил, что в России вся система – "убийца"

Юрий Сергиенко Видео 01:11, 7.04.2021 Обновлено: 01:19, 7.04.2021

В России "убийцей" является не только президент Владимир Путин, но и все система, которую он выстроил за 20 лет.

Таким образом президент Литвы Гитанас Науседа прокомментировал свои слова о российском лидере.

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