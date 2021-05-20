Пресс-конференция президента Украины, "Всеукраинская школа онлайн", плей-офф Суперлиги по баскетболу – теми утреннего выпуска новостей
в выпуске:
Продолжается серия плей-офф Суперлиги по баскетболу. 20 мая "Будівельник" и "Дніпро" сыграют четвертый матч;
Учиться онлайн в удобном формате с помощью смартфонов. Министерство образования и науки совместно с Министерством цифровой трансформации представляют приложение "Всеукраинская школа онлайн";
Итоги за второй год каденции - тема пресс конференции Президента Украины Владимира Зеленьского
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