Пресс-конференция президента Украины, "Всеукраинская школа онлайн", плей-офф Суперлиги по баскетболу – теми утреннего выпуска новостей

в выпуске:

Продолжается серия плей-офф Суперлиги по баскетболу. 20 мая "Будівельник" и "Дніпро" сыграют четвертый матч;

Учиться онлайн в удобном формате с помощью смартфонов. Министерство образования и науки совместно с Министерством цифровой трансформации представляют приложение "Всеукраинская школа онлайн";