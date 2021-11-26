Пресмарафон Зеленского, приватизация банков, новые камеры на дорогах – темы краткого обзора новостей от Вячеслава Буткалюка
Смотрите в выпуске:
– пресс-марафон Зеленского раскритикован журналистами, которые не смогли попасть на мероприятие;
– правительство согласовало закупку препаратов от COVID-19. Это Молнупиравир и Ритонавир;
– Украина обязалась перед МВФ провести приватизацию ПриватБанка и Ощадбанка;
– на автомобильных дорогах Украины появилось еще 10 приборов автофиксации нарушений ПДД;
– мужская национальная сборная Украины по баскетболу проведет со сборной Грузии стартовый матч квалификации чемпионата мира-2023.
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