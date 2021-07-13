Права человека в оккупированном Крыму, мирная акция ветеранов и что такое "Июльские Пегасиды", – об этом и не только в обзоре новостей от Вячеслава Буткалюка
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сегодня в ООН рассмотрят промежуточный отчет Генерального Секретаря Антониу Гутерреша о правах человека в оккупированном Крыму;
Ассоциация ветеранов МВД Украины инициирует проведение всеукраинской мирной акции. Требуют пересчета пенсий и приведения их к уровню и размерам, определенных законодательством;
сегодня по сообщению астрономов, последняя ночь в июле, когда можно заметить "Июльские Пегасиды". Это еще малоизученный метеорный поток, с которым пересекается Земля, двигаясь через орбиты существующих и уже разрушенных комет;
открывается главный пресс-центр Олимпийских игр в Токио 2020. Работать он будет на территории Международного выставочного центра Tokyo Big Sight. Ежедневно его смогут использовать до 2500 корреспондентов из разных стран мира.