Полиция попыталась задержать демонстранта, выбившего стекло в сельсовете Гостомеля

Юрий Сергиенко Видео 19:53, 8.04.2021 Обновлено: 19:58, 8.04.2021
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