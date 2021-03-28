Под Черкасами горят плавни

Obozrevatel Видео 23:20, 28.03.2021 Обновлено: 23:33, 28.03.2021
Комментировать
Видео

Смотрите также

ЕС введет паспорта вакцинации с 15 июня: озвучены новые детали

Голубовская – о COVID-19 в Украине: никогда мы не хоронили за короткое время столько людей

На Прикарпатье Вирастюк отстает от Кошулинского и Шевченко – экзит-пол "Рейтинга"

В Сумах поймали вандала, который надругался над могилой комбрига ВСУ

"Л/ДНР" на Донбассе ударили по ВСУ из минометов 120 калибра