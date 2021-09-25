Сегодня на первый план выходит вопрос климата – это уже не о потеплении, это о деньгах и про большие возможности. И эти возможности, в том числе, станут предметом дискуссии Киевского международного экономического форума, который пройдет 7-8 октября.

Об этом в эфире OBOZREVATEL рассказал Генеральный директор Киевского международного экономического форума Юрий Пивоваров. Он отметил, что КМЕФ-2021 посетят участники со всех континентов.

Киевский международный экономический форум несмотря на пандемию будет проходить оффлайн;

Во время Форума, участники обсудят какой стала мировая экономика во время пандемии;

КМЕФ-2021 – это об инвестициях в Украину во время пандемии и лидерство в двадцать первом веке.