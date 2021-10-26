Підсумки с Вадимом Колодийчуком. Вторник, 26 октября

Рассказываем и анализируем главные события дня!

И сегодня подытожим такие темы дня:

Красные регионы, поддельные ковод-документы и копы с прививкой. Коронавирус из Украины не отступает.

На родину – через суд. В Амстердаме после семи лет рассмотрения дела принял решение передать "скифское золото" Украине.