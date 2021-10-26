Підсумки с Вадимом Колодийчуком. Вторник, 26 октября
Рассказываем и анализируем главные события дня!
И сегодня подытожим такие темы дня:
Красные регионы, поддельные ковод-документы и копы с прививкой. Коронавирус из Украины не отступает.
На родину – через суд. В Амстердаме после семи лет рассмотрения дела принял решение передать "скифское золото" Украине.
За чьи деньги возведут стену? Литва намерена добиваться, чтобы в финансировании возведения забора на границе с Беларусью принимал участие Европейский Союз.
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