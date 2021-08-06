Підсумки с Вадимом Колодийчуком. Пятница, 6 августа
Сегодня в выпуске:
Вакцина в обмен на Северный поток - 2? Германия передаст нашему государству полтора миллиона доз вакцины AstraZeneca.
О встрече лидеров Украины и США, которая запланированного на 30 августа поговорим с Георгием Тукой, Заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (2016-2019 гг.)
Непогода в Украине. Обесточены полтысячи населенных пунктов. Обрушило крышу крепости в Каменец-Подольском.
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