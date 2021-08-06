Підсумки с Вадимом Колодийчуком. Пятница, 6 августа

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Сегодня в выпуске:

  • Вакцина в обмен на Северный поток - 2? Германия передаст нашему государству полтора миллиона доз вакцины AstraZeneca.

  • О встрече лидеров Украины и США, которая запланированного на 30 августа поговорим с Георгием Тукой, Заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (2016-2019 гг.)

  • Непогода в Украине. Обесточены полтысячи населенных пунктов. Обрушило крышу крепости в Каменец-Подольском.

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Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
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