Пенсионерам дадут смартфоны за вакцинацию: эксперт назвал плюсы и минусы

Глава общественной организации "Всеукраинская ассоциация пенсионеров" Владимир Дзьобак в эфире телеканала OBOZREVATEL прокомментировал инициативу правительства выдавать смартфоны людям старше 60 лет, прошедшим полный курс вакцинации от коронавируса.

По его словам, плюс состоит в том, что пенсионеры получат гаджет, который в большинстве случаев у них нет возможности приобрести, а также получат возможность приобщиться к цифровым сервисам.

В то же время Дзьобак предположил, что часть пенсионеров, которая получит смартфоны, продаст их, поскольку деньги им нужны больше, чем гаджет. Он также отметил, что пенсионеры со смартфонами становятся легкой добычей для мошенников, поэтому необходимо усилить цифровую защиту финансовых сделок в телефоне.

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Дзьобак заверил, что любой пенсионер, независимо от возраста, сможет овладеть смартфоном.