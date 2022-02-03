Погода на выходные: в Гидрометцентре уточнили прогноз

Синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала в эфире телеканала OBOZREVATEL сообщила, что в ближайшую неделю в Украине будут наблюдаться перепады температур. В частности, в ближайшие две ночи, на пятницу и субботу, 4 и 5 февраля, ночные морозы могут достигать -12 градусов.

Тем не менее в ближайшие выходные ожидается оттепель. Столбик термометра может подниматься до +1…+2 градусов. Но до конца месяца погода, вероятно, будет оставаться нестабильной, предупредила синоптик.