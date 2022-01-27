Персональные санкции против Путина: Фейгин заявил о переходе на жесткий вариант

Российский правозащитник Марк Фейгин в эфире телеканала OBOZREVATEL заявил, что предупреждение США и Великобритании о введении персональных санкций против главы страны-агрессора Владимира Путина является "переходом на более жесткий вариант".

В то же время правозащитник заметил, что уже сегодня эти государства могли бы ввести ряд санкций в отношении окружения Путина, чтобы тот понял серьезность их намерений. Например, заморозить западные счета, объявить персонами нон-грата и так далее.