Число больных постоянно растет: мэр Ивано-Франковска рассказал о ситуации в городе

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Городской голова города Ивано-Франковск Руслан Марцинкив в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал о ситуации с заболеваемостью коронавирусом. По его информации, количество больных в городе постоянно растет. В частности, "почти все коллективы имеют больных сотрудников".

В то же время мэр подчеркнул, что большая часть больных переносит недуг в легкой форме и не нуждается в госпитализации.

Что касается перевода общеобразовательных школ в режим онлайн-обучения, то такое решение принято для 5-11 классов. Решение по начальным классам принимается в каждой школе самостоятельно.

По словам Марцинкива, в городе вакцинировано более 50% взрослого населения. Среди детского населения вакцинировано всего 400 детей, "в основном 16-17-летние".

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Отвечая на вопрос, почему именно на Прикарпатье наблюдается всплеск заболеваемости, мэр назвал две возможные причины: большое количество туристов, посещающих регион на новогодние праздники, а также высокая степень социальной активности местного населения, в частности, традиции колядования.

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