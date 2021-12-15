Путин отведет войска от границ Украины, – генерал Романенко

Экс-замначальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире телеканала OBOZREVATEL озвучил прогнозы по поводу российско-украинского конфликта в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

По его мнению, в ближайшее время должен состояться отвод российских войск от границ Украины. Однако угроза большого наступления России остается актуальной, поскольку пока не найден компромисс между Кремлем и независимой Украиной. Романенко добавил, что новый раздел мира на сегодняшний день невозможен, "мы живем не в 1938 году", – заметил генерал.