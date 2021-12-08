Украина приблизилась к членству в НАТО впритык, – дипломат

Дипломат Владимир Хандогий в эфире телеканала OBOZREVATEL предположил, что последние ультиматумы Кремля по поводу членства Украины в НАТО свидетельствуют о том, что наша страна очень сильно продвинулась в этом направлении. "По крайней мере, по получению ПДЧ".

"Пять лет я был представителем Украины при НАТО, и я могу с уверенностью сказать, что Украина на сегодняшний момент практически отвечает всем необходимым стандартам, которые нужны для того, чтобы принять государство в Альянс. Единственное, чего не хватает сегодня – это политической воли самих членов Альянса, а скорее, 2-4 государств", – подчеркнул он.

По оценкам дипломата, Украина приблизилась к членству в НАТО вплотную и с точки зрения поддержки этой идеи в обществе.

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"Россия очень четко видит возможность вступления Украины в НАТО и поэтому так остро ставит этот вопрос. Но блокирование вступления Украины не является конечной целью. Окончательная стратегическая цель – это устранение Украины из числа независимых государств или, по крайней мере, превращение Украины в вассала РФ", – сказал Хандогий.