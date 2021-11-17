Кремль не забыл о "новороссии", – генерал Романенко

Экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире телеканала OBOZREVATEL поделился оценками относительно текущих опасностей расширения агрессии РФ против Украины. По его мнению, в Кремле планируют использовать территорию Беларуси как свою собственную в случае совершения боевых действий против Украины.

Генерал также отметил, что цель Кремля по созданию "новороссии" пока не достигнута. Для ее достижения рассматривается в том числе и военный сценарий.