Народный депутат Украины от партии "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский в эфире телеканала OBOZREVATEL оценил вероятность широкомасштабных агрессивных действий России по отношению к Украине.

По оценкам нардепа, сейчас вблизи границ Украины сосредоточено не больше личного состава российской армии, чем в начале агрессии в 2014 году. Впрочем, количество военной техники увеличилось, в частности, из-за проведения осенью этого года масштабных учений "Запад-2021".

"С учетом современных технических возможностей мы должны понимать, что существенное наращивание вооруженных сил РФ возможно в течение нескольких дней. Но наша разведка постоянно мониторит ситуацию. Если будут какие-нибудь основания, мы отреагируем", – заверил Вениславский.