У Путина и Зеленского нет точки компромисса, – Яковенко

Российский журналист и оппозиционер Игорь Яковенко в эфире телеканала OBOZREVATEL прокомментировал заявление президента страны-агрессора Владимира Путина о том, что нынешние отношения Украины и России "ненормальные" и что рано или поздно они восстановятся.

По мнению оппозиционера, это указание на то, что в Кремле не видят никаких перспектив переговоров с украинской властью. "Для Путина Украина – не субъект", – подчеркнул Яковенко.

По его оценкам, встреча Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским возможна, но содержательной она не будет. Главная причина – отсутствие "точки компромисса" двух сторон.