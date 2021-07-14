Поправки к закону о языке опасны, – омбудсмен Креминь

Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь в эфире телеканала OBOZREVATEL оценил угрозы внесения поправок в закон "О государственном языке". По его словам, он обсуждал этот вопрос с главой Верховной Рады Дмитрием Разумковым, и тот заверил, что не допустит неконституционных изменений.

В этом контексте языковой омбудсмен заявил, что предложенные изменения в закон противоречат Конституции, а в случае принятия могут поставить под угрозу использование украинского языка в общественных сферах.

Креминь также поделился информацией о тестах по украинскому языку для кандидатов на государственные должности, а также сообщил о новых нормах закона о государственном языке, которые вступают в силу 16 июля.