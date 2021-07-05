В Киеве не будет кондукторов: "Киевпастранс" озвучил подробности

Исполняющий обязанности директора по транспорту КП "Киевпастранс" Сергей Литвинов в эфире телеканала OBOZREVATEL поделился подробностями новшеств, введенных в столице. По его словам, уже с 15 июля продажа бумажных одноразовых билетов для проезда в общественном транспорте будет прекращена. Однако приобретенные ранее билеты будут действительны до конца лета.

Кондукторов в общественном транспорте не будет. Этих сотрудников переведут на другие должности, в основном, на должности контролеров. Вскоре контроль оплаты проезда в столице будут осуществлять около 600 человек.