Чем опасен дельта-COVID? Пояснения врача

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Врач-иммунолог Борис Донской в эфире телеканала OBOZREVATEL ответил на вопрос о дельта-варианте коронавируса, который впервые был обнаружен в Индии, а на сегодняшний день попал в десятки стран. По его словам, пока нет данных о том, что дельта-вариант избегает вакцин. Впрочем, они могут быть не столь эффективными, как в случае с более ранними вариантами COVID-19.

Медик отметил, что вирус будет эволюционировать и дальше, а потому опасность возникновения варианта, который будет нечувствительным к вакцинам, сохраняется. Однако Донской заявил, что, учитывая высокие темпы вакцинации в Украине и тот факт, что коронавирусом переболела значительная часть населения, большого всплеска осенью не следует ожидать.

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