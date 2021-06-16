Чем опасен дельта-COVID? Пояснения врача

Врач-иммунолог Борис Донской в эфире телеканала OBOZREVATEL ответил на вопрос о дельта-варианте коронавируса, который впервые был обнаружен в Индии, а на сегодняшний день попал в десятки стран. По его словам, пока нет данных о том, что дельта-вариант избегает вакцин. Впрочем, они могут быть не столь эффективными, как в случае с более ранними вариантами COVID-19.

Медик отметил, что вирус будет эволюционировать и дальше, а потому опасность возникновения варианта, который будет нечувствительным к вакцинам, сохраняется. Однако Донской заявил, что, учитывая высокие темпы вакцинации в Украине и тот факт, что коронавирусом переболела значительная часть населения, большого всплеска осенью не следует ожидать.