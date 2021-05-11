Украина должна стать флангом НАТО, – Климкин

Министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин во время эфира на телеканале OBOZREVATEL заявил, что Украине следует начать "нетривиальный" путь к НАТО. Прежде всего, становиться реальным, а не символическим восточным флангом Альянса – "в плане размещения подразделений и элементов инфраструктуры НАТО. Именно с этого надо начинать, поскольку это одновременно гарантия безопасности для нас", – отметил он.

"Конечно, никто не будет провоцировать Россию с места в карьер. Сначала это будет размещение под предлогом учений, под предлогом информационного сотрудничества и прочего. Но это будут реальные последовательные шаги в рамках стратегии. К этому могут быть привлечены другие союзники, в частности, Канада, Великобритания, Польша", – добавил дипломат.

По его мнению, в сложившейся ситуации Украине не следует "играть символическими вещами" вроде Плана действий по членству в НАТО, поскольку из-за этого "Путин будет повышать давление, повышать ставки".