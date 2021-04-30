Александрин: Украина стала "ядерной бомбой" по COVID

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Врач-эпидемиолог, основатель NEGIC, председатель ОО " Инфекционный контроль в Украине" Андрей Александрин в эфире телеканала OBOZREVATEL заявил, что из-за крайне низкого охвата вакцинацией населения Украина попадает в список стран с высоким риском возникновения новых опасных штаммов коронавируса. По его словам, ослабление карантина приведет к резкому росту заболеваемости. Надежда только на вакцинацию и на усиление карантинных требований, заметил медик.

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