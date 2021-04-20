Пендзин: что подорожает перед Пасхой

Директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире телеканала OBOZREVATEL озвучил прогноз по ценам на продукты питания накануне Пасхи, а также до конца весны. По его словам, до начала июня следует ожидать подорожания продуктов, а за несколько дней до майских праздников – составляющих пасхальной корзины – яиц, подсолнечного и сливочного масла, муки и т.д.

Впрочем, экономист заверил, что уже с начала июня цены на овощи могут начать снижаться, поскольку появится первый новый урожай овощных культур.