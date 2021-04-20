Врач: доступность паспортов вакцинации под вопросом

Врач-инфекционист Виктор Петров в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал свое мнение по поводу введения в Украине паспортов вакцинации. По его словам, следует максимально приблизить эту опцию ко всем украинцам, путешествующим по Европе. Медик отметил, что в условиях медленной вакцинации Украина переживает "ковидную сегрегацию", когда ее граждан не пускают в страны, где вакцинация проходит успешно.

Врач также отметил, что существует прямая связь между медленной вакцинацией в Украине и высоким уровнем смертности от COVID-19.