Врач: доступность паспортов вакцинации под вопросом

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Врач-инфекционист Виктор Петров в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал свое мнение по поводу введения в Украине паспортов вакцинации. По его словам, следует максимально приблизить эту опцию ко всем украинцам, путешествующим по Европе. Медик отметил, что в условиях медленной вакцинации Украина переживает "ковидную сегрегацию", когда ее граждан не пускают в страны, где вакцинация проходит успешно.

Врач также отметил, что существует прямая связь между медленной вакцинацией в Украине и высоким уровнем смертности от COVID-19.

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